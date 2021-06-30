العراق…إصابة 4 متظاهرين بنيران قوات الأمن جنوبي البلاد

أصيب 4 محتجين، بوقت متأخر الثلاثاء، بنيران قوات الأمن في محافظة “واسط” جنوبي العراق، خلال تفريق مظاهرة لمئات احتشدوا أمام محطة كهرباء، للاحتجاج على قلة ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمنازل.

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه محافظات الجنوب ارتفاعاً في درجات الحرارة بلغت نحو 50 درجة مئوية، وفق هيئة الأنواء الجوية العراقية.

وأبلغ شهود عيان مراسل الأناضول، عبر الهاتف، بأن قوات الأمن “فتحت نيران أسلحتها” في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء ضد متظاهرين عزل، تجمعوا امام محطة كهرباء “العزيزية” في محافظة واسط، وطالبوا المسؤولين بزيادة ساعات تجهيز التيار الكهربائي.

وأوضح شهود العيان أن 4 متظاهرين تعرضوا للإصابة بينهم ثلاثة في حالة خطرة وتم على الفور نقلهم الى المستشفى.

والأربعاء الماضي، استقال وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش من منصبه ، إثر احتجاجات متصاعدة على تكرار انقطاع التيار في البلاد.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة في فصل الصيف، إذا تصل الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

وينتج العراق بين 19 و21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، وفقا لمسؤولين في القطاع.

وأواخر العام الماضي، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان إلى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، دون تحسن يذكر في الخدمة. (الأناضول)