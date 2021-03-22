العراق.. إطلاق سراح المحلل السياسي "الصميدعي"

أفادت وكالات أنباء في العراق، اليوم الاثنين، بأن القضاء العراقي أطلق سراح المحلل السياسي، ضابط المخابرات السابق، إبراهيم الصميدعي، بعد ثلاثة أيام على اعتقاله.

وقال مراسلون، إن "السلطات أطلقت سراح الصميدعي بكفالة عن ثلاث دعاوى قضائية رفعت ضده بتهمة إهانة مؤسسات الدولة".

واعتقل الصميدعي مساء يوم الجمعة الماضي من منزله في منطقة الحارثية الراقية في بغداد من قبل قوة أمنية، وفق مذكرة قبض قضائية

والصميدعي، وهو محلل سياسي وضابط في المخابرات العراقية قبل عام 2003، يظهر منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام ويدلي بآراء توصف بـ"الجريئة" وأعلن معارضته لحكومة مصطفى الكاظمي، ودائما ما يهاجمها في وسائل الإعلام