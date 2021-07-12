العراق.. استهداف خط نقل الكهرباء من ايران بعبوات ناسفة

تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية من ايران إلى العراق المعروف بخط ديالى مرساد، اليوم الاثنين، للاستهداف بعبوات ناسفة.

وأفادت مصادر أن الاستهداف تسبب بسقوط البرجين 177 و179 في ناحية حمرين، في محافظة ديالى بشرق البلاد.

وأظهرت نسخة من كتاب صادر عن شرطة حماية الطاقة في العراق، نشرت يوم أمس، حصيلة الاستهدافات التي تعرضت لها أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد خلال نصف عام.

وبحسب الوثيقة، فإن عدد الأبراج التي تعرضت إلى التخريب من 1 يناير حتى 10 يوليو 2021، بلغت 106 أبراج.

وتظهر الوثيقة أيضا، مجموع الخطوط التي تعرضت للتخريب، وهي 54 خطا ضمن 50 عملية استهداف.

ويوم السبت الماضي، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.