العراق.. استهداف 14 برجا للطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة

يستمر مسلسل استهداف أبراج الطاقة الكهربائية في العراق، حيث أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، عن استهداف 14 برجا جديدا بعبوات ناسفة، أدت لانقطاع تام للتيار الكهربائي عن محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "14 برجا لنقل الطاقة تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم في محافظة صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة أدت إلى تخريبها".

وأضاف أن "ذلك أدى إلى انقطاع تام بالطاقة في المحافظة"، واصفا الاستهداف بـ"الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة".

ومنذ عدة أسابيع، يشهد العراق هجمات متكررة، تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد في مناطق متفرقة بالبلاد.

ومطلع يوليو/ تموز الفائت، تسببت الهجمات في انقطاع تام للشبكة الوطنية باستثناء إقليم كردستان (شمال)، قبل أن يعود تدريجيًا بعد عدة ساعات.

وتتهم السلطات العراقية، مسلحي تنظيم "الدولة"، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، حيث يعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء.