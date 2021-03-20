العراق: اعتقال محلل سياسي كان ضابطا في عهد صدام حسين

اعتقلت القوات الأمنية العراقية اليوم السبت المحلل السياسي المعروف، إبراهيم الصميدعي، بتهمة "إهانة السلطات العامة".

وأفادت وسائل اعلام، إن "قوة أمنية كبيرة وصلت الليلة الماضية إلى منزل الصميدعي في منطقة الحارثية الراقية وسط بغداد واعتقلته".

وانتشرت بعد عملية الاعتقال وثيقة صادرة من القضاء العراقي توضح أسباب الاعتقال وهي "إهانة السلطات العامة".

ونشر الحساب الرسمي للصميدعي على الفيسبوك: "أكثر من ساعات مرت دون أن يصدر أي توضيح من قبل أي جهة حكومية، ولا أحد يعرف الجهة المنفذة، ولا سبب الاعتقال، ولم يعرف مكان تواجده حتى اللحظة، هكذا تمارس الديكتاتورية بغطاء ديمقراطي".

والصميدعي، وهو محلل سياسي وضابط في المخابرات العراقية قبل عام 2003، يظهر منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام ويدلي بآراء توصف بـ"الجريئة" وأعلن معارضته لحكومة مصطفى الكاظمي، ودائما ما يهاجمها في وسائل الإعلام.