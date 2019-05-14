العراق: اعتقال مسؤول كبير في الحشد الشعبي شرقي تكريت

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الثلاثاء باعتقال مسؤول كبير في الحشد الشعبي مع موظف آخر شرقي تكريت (170 كيلومترا شمالي بغداد).

وقال المصدر إن” قوة مجهولة اعتقلت منتصف الليلة الماضية شاكر العبودي مسؤول مكتب عصائب أهل الحق في قضاء طوزخورماتو( 90 كيلومترا شرقي تكريت) والدكتور محمد أكبر مدير القطاع الصحي في القضاء ونقلوا إلى جهة مجهولة”.

وأضاف أنه” لم يُعرف سبب الاعتقال الذي يحصل للمرة الأولى لقيادي كبير في العصائب المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي”.

ويعد قضاء طوز خورماتو الذي يقطنه مزيج من العرب والأكراد والتركمان والسنة والشيعة من المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد واقليم كردستان