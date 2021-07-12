العراق: اغتيال نجل شيخ عشيرة بارز

قالت مصادرامنية عراقية ان مجهولين يستقلون سيارة فتحوا نيران اسلحتهم على الشيخ (تحسين خالد جبر العلي) نجل امير عشيرة بني كعب في العراق، فاردوه قتيلا على الفور

وقالت شرطة محافظة ميسان انها طوقت مكان الجريمة وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها” موضحة بان

الهجوم المسلح وقع جنوب شرقي المحافظة قرب جسر العبوس في ناحية المشرح

واشار المصدر، إلى أن “القوات الأمنية دعت الى التهدئة لحين الكشف عن الجناة، للحد من التحشيد العسكري، من قبل أبناء العشيرة الذي بدأ فجر اليوم أمام ديوان أمير قبيلة بني كعب، للتحرك ضد إحدى العشائر المتهمة باغتيال الشيخ تحسين”.