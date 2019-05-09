العراق: الإعدام لداعشي متهم بجرائم قتل وإغتصاب

حكمت محكمة جنايات نينوى في العراق، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا، على رجل تمت إدانته بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي، وبالاشتراك بجرائم قتل واغتصاب خلال ذلك.

وذكر موقع "السومرية"، أن هذا الإرهابي كان يرتدي الزي الأفغاني ويحمل السلاح، وكذلك عمل كعنصر مخابرات في صفوف داعش وكان يشي بالمواطنين.

وشارك المذكور بالقتال إلى جانب داعش، في قضاء زمار وقتل خمسة عناصر من الأمن العراقي، كما قام باغتصاب امرأة من الطائفة الايزيدية

وجاء في قرار الحكم، أن الرجل اعترف بشكل واضح وصريح بكل التهم الموجهة إليه، وعلى أساس ذلك وبناء على إفادات الشهود، ووفقا لأحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005، صدر بحقه الحكم بالإعدام