العراق.. الكاظمي يعد "المحاضرين المجانيين" بحل "عاجل ومنصف"

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الإثنين، بإيجاد حل “عاجل ومنصف” لملف “المحاضرين المجانيين”.

وينفذ هؤلاء المعلمون احتجاجات في محافظات العراق الـ15، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد؛ تنديدا بإقرار مجلس النواب (البرلمان) موازنة العام الجاري المالية من دون بند يسمح بتحويلهم من “محاضرين” بعقود مؤقتة إلى معلمين بعقود دائمة.

وقال الكاظمي، عبر “تويتر”: “الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين، لن نترككم دون إنصافكم، ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم، وقد حاولنا حلّ المشكلة من خلال الموازنة”.

وأضاف: “سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوعكم لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لكم”.

وفي وقت سابق الإثنين، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، في بيان: “أطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار حاسم في جلسته، الثلاثاء، يقضي بتحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود وإنهاء مظلوميتهم ومعاناتهم التي طالت”.

وأضاف أن “الأساتذة المحاضرين قدموا خدمة جلية للأسرة التعليمية وللواقع التربوي في البلاد ولأبنائنا وإخوتنا الطلبة بشكل طوعي ومن دون أجر يذكر وخلال ظروف صعبة مر بها بلدنا”.

وتضمنت موازنة 2021 بندا باسم “منحة” تقدم لـ”المحاضرين” بالعقود المؤقتة (لا يترتب عليها أثر مالي وفق القانون)، من دون توضيح آلية توزيعها، وهو ما رفضته نقابة المعلمين.

وقال مالك هادي، ممثل “المحاضرين المجانيين”، في تصريح صحفي، إنه يوجد 140 ألف معلم يعملون بالمجان في قطاع التربية والتعليم.

وفي اليوم التالي لإقرار البرلمان للموازنة، بدأت احتجاجات الخميس في محافظات جنوبي العراق، ثم اتسعت لتشمل بقية المحافظات.

وأقر البرلمان، الأربعاء، موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2021 بإجمالي نفقات 129 تريليون دينار (88.96 مليار دولار). (الأناضول)