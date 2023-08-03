العراق: الكشف عن سبب حريق محطة البكر في البصرة

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، عن أسباب الحريق الذي شب في محطة البكر في محافظة البصرة، حيث أكد أن الحادث وقع بسبب عطل في إحدى المحولات الكهربائية. وأوضح موسى أن العطل نتج عن زيادة الأحمال الكهربائية غير المسبوقة وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

تم تشكيل لجنة تحقيقية بتوجيهات وزير الكهرباء لتحليل أسباب الحادث والوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث. وأثنت اللجنة الوزارية على الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها لمعالجة الحادث وأعربت عن تقديرها لجهود الفرق الفنية في التعامل مع الوضع.

وفي سياق متصل، استقبل مدير الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الجنوبية، أسعد محير كريم، اللجنة الوزارية للتحقيق في الحادث. وقام كريم بشرح تفصيلي للجنة حول الأسباب التي أدت إلى عطب المحولة المتضررة في محطة البكر الثانوية. وأشار إلى أن زيادة الأحمال غير المسبوقة جنبتهم من هذا الحادث، وتزايدت مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

وتم عمل محطات كهربائية متنقلة لتغطية النقص الناتج عن عطل المحولة المتضررة في محطة البكر. وقد أشادت اللجنة الوزارية بالإجراءات السريعة التي اتخذت لمعالجة الحادث وسرعة المعالجة من قبل ملاكات الشركة.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الأزمة الكهربائية في العراق وانقطاعات الكهرباء المتكررة في مختلف المناطق، ما يطرح التساؤلات حول جاهزية البنية التحتية والإجراءات الأمنية للتعامل مع التحديات الكهربائية في البلاد.

