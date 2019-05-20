العراق: تأجيل انتخابات مجالس المحافظات للعام المقبل

صرح نائب في البرلمان العراقي بأن اتفاقا أوليا جرى بين البرلمان ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى العام المقبل.

وقال النائب شيروان الدوبرداني، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في البرلمان، في تصريح لصحيفة “الصباح” نشرته اليوم الاثنين، إن “هناك اتفاقا أوليا بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كان من المقرر إجراؤها في 16 تشرين ثاني/نوفمبر من العام الجاري إلى نيسان/أبريل من العام المقبل”.

وأضاف أن “ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي طلب من البرلمان التريث بالقراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لوجود رؤية لدى الحكومة بأن يكون الفارق بين انتخابات مجالس المحافظات والنيابية سنتين، وهي رؤية صحيحة لتكون مفوضية الانتخابات قادرة على التهيؤ لإجراء انتخابات نزيهة”.