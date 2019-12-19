العراق: تاجيل تسمية رئيس الحكومة الى الاحد

قالت مصادر اعلامية عراقية وعربية ان الرئيس برهم صالح والكتل السياسية توافقوا على تأجيل تسمية رئيس الوزراء إلى الأحد المقبل.

وأشارت إلى أن مصادر خاصة أفادت بأنه تم استبعاد قصي السهيل من قبل رئيس الجمهورية بدون تحديد أسباب، مشيرة إلى أن هناك مرشحان هما محمد علاوي، الذي قدمه بعض النواب، بالإضافة إلى فائق الشيخ الذي رشح نفسه مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر ، إنه لا يوجد اتفاق رغم كل اللقاءات التي حدثت بين القوى السياسية ورئيس الجمهورية، وأن كل الاحتمالات مفتوحة.



ويطالب المتظاهرون في احتجاجاتهم برحيل الطبقة السياسية التي يصفونها بالفاسدة، ويحملونها مسؤولية ما آلت إليه البلاد من تراجع وتدهور، ومع ان الدستور ينص على تسمية شخصية من الكتلة الأكبر في البرلمان فإن المحتجين يصرون على رفض أي اسم تطرحه الكتل النيابية، لاسيما مع تسريب بعض الأسماء التي يرفضها المتظاهرون تماما.

يأتي ذلك بينما فشل البرلمان العراقي في تمرير قانون الانتخابات الجديد إثر خلافات واعتراض من قبل بعض النواب.