العراق.. توقيف المستشار المالي للكاظمي على خلفية "سرقة القرن"

أوقفت السلطات العراقية النائب السابق هيثم الجبوري الذي شغل مستشارا ماليا لرئيس الوزراء السابق مصطفى المالكي على خلفية ما يعرف بـ"سرقة القرن"، بحسب ما افاد مصدر مطلع الاربعاء.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن المصدر قوله ان "قوة امنية تابعة الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكنت من اعتقال وتوقيف النائب السابق هيثم الجبوري"، موضحا ان ذلك جاء "بناءً على "تضخم" أمواله "بطرق مجهولة المصدر وغير شرعية".

واكد المصدر ان الاعتقال ايضا له علاقة باعترافات ضد الجبوري كان ادلى بها الى القضاء المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن"، وهو نور زهير جاسم المظفر مالك شركة الاحدب.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اعلن الاحد، ان السلطات تمكنت من استعادة ما قيمته نحو 125 مليون دولار من اصل 2.5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب في اطار ما بات يعرف بـ سرقة القرن .

وقال السوداني أن المبلغ المسترد هو من اصل نحو مليار دولار اعترف رجل الاعمال نور زهير جاسم بأنه أخذها، مشيرا الى انه سيتم الإفراج عن الاخير بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال خلال مهلة أسبوعين.

والى جانب منصبه كمستشار مالي للكاظمي، فقد سبق ان شغل الجبوري رئيسا للجنة المالية في مجلس النواب.

إثراء على حساب المال العام

وفي وقت سابق الاربعاء، اكدت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد تنفيذ أمر قبض صادر بحقِّ الجبوري "جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بتضخُّم أمواله وإثرائه على حساب المال العام".

واوضحت الهيئة انَّ أمر القبض جاء "إثر عمليَّات التحرِّي والتقصِّي عن أموال المُتَّهم .. عن أقيام العقارات والعجلات (المركبات)، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء السابق".

وتابعت ان هذه التحريات "توصَّلت إلى وجود تضخُّم في أمواله" يُقدَّرُ بأكثر من 16 مليار دينار (نحو عشرة ملايين دولار).

وينص قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع العراقي على عقوبة السجن مُدَّة تصل الى سبع سنوات وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على من يدانون بهذه التهم.

وكانت قضية أموال الضرائب "سرقة القرن" قد تفجرت بعد كشف كتاب لهيئة الضرائب عن سحب 2,5 مليار دولار من مصرف الرافدين بين 9 أيلول/سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022، عبر 247 صكاً مالياً جرى تحريرها إلى 5 شركات قامت بصرفها نقداً.

والمبلغ المفقود عبارة عن اموال اودعتها شركات عالمية ومحلية تعمل في مجالات النفط والمقاولات لدى هيئة الضرائب كضمانات مستردة حين إكمال تعاقداتها مع الحكومة.