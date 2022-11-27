العراق يستعيد 125 مليون دولار من أموال سرقة القرن

أعلن رئيس الوزراء العراقي الاحد، في كلمة متلفزة ظهر خلالها واقفا بين رزم من الاوراق النقدية، ان السلطات تمكنت من استعادة ما قيمته نحو 125 مليون دولار من اصل 2.5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب في اطار ما بات يعرف بـ سرقة القرن .

وقال محمد شياع السوداني أن المبلغ المسترد هو من اصل نحو مليار دولار اعترف رجل الاعمال نور زهير جاسم بأنه أخذها، مشيرا الى انه سيتم الإفراج عن الاخير بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال خلال مهلة أسبوعين.

وكانت السلطات اعتقلت المظفر في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة في 24 تشرين الأوّل / أكتوبر الماضي.

وتفجرت قضية أموال الضرائب أو ما تعرف ايضا بـ سرقة القرن بعد كشف كتاب لهيئة الضرائب عن سحب 2,5 مليار دولار من مصرف الرافدين بين 9 أيلول/سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022، عبر 247 صكاً مالياً جرى تحريرها إلى 5 شركات قامت بصرفها نقداً.

المبلغ المفقود عبارة عن اموال اودعتها شركات عالمية ومحلية تعمل في مجالات النفط والمقاولات لدى هيئة الضرائب كضمانات مستردة حين إكمال تعاقداتها مع الحكومة.

"استرداد الاموال هو الاهم"

وفي سياق متصل، كشف السوداني عن القبض على متهم آخر في إقليم كردستان، موضحا انه سيسلم للسلطات في بغداد.

ودعا "المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض في هذه القضية إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة"، معتبرا ان "استرداد المبلغ" اهم من زج المتورطين في السجون دون القدرة على استعادة ما اختلسوه من اموال.

وكان القضاء اصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي شركات متهمة بسحب الأموال بعد الاستماع الى إفادات مسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية.

كما وجه القضاء جهاز المخابرات ووزارة الداخلية بمنع سفر عدد من المطلوبين على ذمة القضية، فيما أصدر قوائم بحق المطلوبين بالاسماء، وفق ما افاد موقع "شفق نيوز".

وغالبًا ما تستهدف المحاكمات النادرة في قضايا الفساد المتفشي في العراق مسؤولين ثانويين.