العراق.. توقيف متهم رئيسي بقضية أموال الضرائب أثناء محاولته الفرار خارج البلاد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء الاثنين، القبض على رجل الأعمال نور زهير جاسم المظفر ، المتهم الرئيسي في قضية سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب ، بينما كان يهم بمغادرة البلاد على متن طائرة خاصة عبر مطار بغداد.

وقال وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي في بيان أنه جرى "إلقاء القبض على نور زهير جاسم المظفر في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

واكد الغانمي في البيان ان الوزارة لن تسمح بسرقة أموال العراق "او التهاون في أي شيء يمس أمنه".

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر أمنية قولها انه جرى احباط سفر المتهم الرئيسي بقضية أموال الضرائب نور زهير جاسم المظفر في اللحظات الأخيرة، إذ تم اقتياده من على متن الطائرة وإنزاله، مشيرة الى انه كان متجها الى تركيا.

صور.. المتهم الرئيسي في قضية أموال الضرائب "#نور_زهير_جاسم" عقب إلقاء القبض عليه في #مطار_بغداد pic.twitter.com/kDrtMmkDsQ — تشرينية (@tshrenea22) October 24, 2022

وتفجرت قضية أموال الضرائب أو ما تعرف ايضا بـ سرقة القرن بعد كشف كتاب لهيئة الضرائب عن سحب 2,5 مليار دولار من مصرف الرافدين بين 9 أيلول/سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022، عبر 247 صكاً مالياً جرى تحريرها إلى 5 شركات قامت بصرفها نقداً.

قضية أموال الضرائب جزء من فساد متفش

المبلغ المفقود عبارة عن اموال اودعتها شركات عالمية ومحلية تعمل في مجالات النفط والمقاولات لدى هيئة الضرائب كضمانات مستردة حين إكمال تعاقداتها مع الحكومة.

مذكرة قبض وتحري بحق متهمين في قضية أموال الضرائب

وبدورها، اعلنت هيئة النزاهة في بيان الاثنين إن المشتبه به المقبوض عليه هو "المدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة".

وكان القضاء العراقي اصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي شركات متهمة بسحب الأموال بعد الاستماع الى إفادات مسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية.

كما وجه القضاء جهاز المخابرات ووزارة الداخلية بمنع سفر عدد من المطلوبين على ذمة القضية، فيما أصدر قوائم بحق المطلوبين بالاسماء، وفق ما افاد موقع "شفق نيوز".

وغالبًا ما تستهدف المحاكمات النادرة في قضايا الفساد المتفشي في العراق مسؤولين ثانويين.