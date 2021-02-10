العراق: توقيف 3 أشقاء بتهمة قتل والدهم

قال بيان لوزارة الداخلية العراقية ان الاشقاء الثلاثة "أقروا بأنهم اتفقوا واشتركوا في قتل والدهم، بسبب خلافات معه على الميراث وحصصهم منه".

أوقفت الأجهزة الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، ثلاثة أشقاء بتهمة قتل والدهم بسبب خلاف على الميراث.

وبحسب بيان وزارة الداخلية العراقية عبر حسابها في ”فيسبوك“، فقد ادعى الأبناء أن والدهم أقدم على الانتحار، إلا أن شكوكا في وجود شبهة جنائية استدعت فتح التحقيق مجددا بقضية وفاة المجني عليه.

وحامت الشبهات حول الأبناء الثلاثة، الذين يسكنون مع والدهم، فتم القبض عليهم، وبمواجهتم في التحقيقات، أقروا بأنهم اتفقوا واشتركوا في قتل والدهم، بسبب خلافات معه على الميراث وحصصهم منه.

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