العراق: عمليات أمنية في 3 محافظات وجبال حمرين

أطلقت القوات العراقية وهيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، سلسلة من العمليات الأمنية في ثلاث محافظات عراقية، وسلسلة جبال حمرين.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إن القطاعات الأمنية بدأت صباح اليوم، ثلاث عمليات استباقية، تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأوضح البيان أن العملية الأولى انطلقت جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، بينما انطلقت الثانية غربي الثرثار.

أما العملية الثالثة فقد انطلقت جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى، بمشاركة قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.

وأشار البيان على تزامن هذه العمليات مع ملاحقة بقايا عصابات تنظيم داعش "الإرهابي" وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن أجل خلق بيئة آمنة.

سلسلة جبال حمرين

من جهتها أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية أمنية من 5 محاور في سلسلة جبال حمرين.

وذكر بيان للهيئة أنّ "الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش، وتم عرضها في العمليات المشتركة والمصادقة عليها حيث نفّذت من 5 محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، والـ24، والـ23 ولواء نداء ديالى، وفوج القوات الخاصة واللواء الـ 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلاً عن الصنوف المساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من سلاح طيران الجيش".

وأضاف أنّ "العمليات تهدف إلى ملاحقة فلول العدو والقضاء على مضافاته في تلك المناطق لتقييد حركته التي ينفّذ من خلالها هجمات على القوات الأمنية والمدنيين على حدّ سواء".

وأشارت هيئة الحشد الشعبي إلى أنّ "قوات الجيش تجري في الجهة المقابلة عملية أمنية بالتنسيق مع الحشد الشعبي".

وتواصل قوات الحشد بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة العراقية ملاحقة "فلول" داعش في العديد من المحافظات العراقية، وكان من آخرها تنفيذ عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" في جبال حمرين في محافظة ديالى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتعتبر سلسلة جبال حمرين من المناطق النائية، وتمتاز بطبيعة جغرافية وعرة تمثّل بيئة مناسبة لتخفّي عناصر "داعش" وشنّ هجمات انطلاقاً منها.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أنّ "داعش" لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق ويشنّ هجمات في فترات متفرّقة.