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العراق.. قوات الأمن تطلق الغاز على المحتجين

منشور 15 شباط / فبراير 2020 - 05:14
ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شاركت قوات الأمن العراقية في تفريق متظاهري الخلاني
ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شاركت قوات الأمن العراقية في تفريق متظاهري الخلاني

وثق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو، إطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد السبت.

وتحدث البعض عن إطلاق نار كثيف وإصابة متظاهر غداة الاعتداء على المحتجين في ساحة التحرير وتعرضها لهجمات بالأسلحة البيضاء والعصي قام بها مجهولون.

وقال ناشطون إن ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شاركت قوات الأمن العراقية في تفريق متظاهري الخلاني.

وتحدث البعض عن إصابة متظاهر في الخلاني برصاصة أطلقتها قوات مكافحة الشغب، وعن وقوع حالات اختناق في صفوف المحتجين

 


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