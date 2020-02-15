العراق.. قوات الأمن تطلق الغاز على المحتجين

وثق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو، إطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد السبت.
وتحدث البعض عن إطلاق نار كثيف وإصابة متظاهر غداة الاعتداء على المحتجين في ساحة التحرير وتعرضها لهجمات بالأسلحة البيضاء والعصي قام بها مجهولون.
🔴#عاجل— Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 15, 2020
اصابة احد المتظاهرين السسلميين
في الخلاني
اي ضمير تمتلكون
الى اي عاقبة قبيحة وبشعة ستنتهون؟ pic.twitter.com/3uJnmRrwou
وقال ناشطون إن ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شاركت قوات الأمن العراقية في تفريق متظاهري الخلاني.
وتحدث البعض عن إصابة متظاهر في الخلاني برصاصة أطلقتها قوات مكافحة الشغب، وعن وقوع حالات اختناق في صفوف المحتجين
لحظة إصابة احد الثوار في #ساحة_الخلاني اليوم ...— شباب التغيير #العراق (@YcIraq) February 15, 2020
#شباب_التغيير
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