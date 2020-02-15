العراق.. قوات الأمن تطلق الغاز على المحتجين

وثق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو، إطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد السبت.

وتحدث البعض عن إطلاق نار كثيف وإصابة متظاهر غداة الاعتداء على المحتجين في ساحة التحرير وتعرضها لهجمات بالأسلحة البيضاء والعصي قام بها مجهولون.

🔴#عاجل



اصابة احد المتظاهرين السسلميين

في الخلاني



اي ضمير تمتلكون

الى اي عاقبة قبيحة وبشعة ستنتهون؟ pic.twitter.com/3uJnmRrwou — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 15, 2020

وقال ناشطون إن ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شاركت قوات الأمن العراقية في تفريق متظاهري الخلاني.

وتحدث البعض عن إصابة متظاهر في الخلاني برصاصة أطلقتها قوات مكافحة الشغب، وعن وقوع حالات اختناق في صفوف المحتجين