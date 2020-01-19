العراق: محتجون يحرقون مقر "حركة الوفاء" في النجف

أفادت وسائل إعلام في العراق، اليوم الأحد، بأن محتجين أقدموا على حرق مقر "حركة الوفاء" في محافظة النجف جنوبي البلاد.

وقالت إن "محتجين أقدموا على حرق المقر الذي يعود لحركة الوفاء برئاسة محافظ النجف الأسبق النائب الحالي عدنان الزرفي".



وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسلون في العراق، بأن الاحتجاجات تجددت في محافظتي ذي قار والنجف، جنوبي البلاد، وقال إن "المحتجين في محافظة النجف أغلقوا الطرقات وبعض الدوائر الحكومية وأحرقوا الإطارات".



والليلة الماضية أحرق محتجون في النجف مقرا حزبيا يعود لحزب الدعوة "تنظيم العراق"، ويأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات صباح غد الاثنين بتسمية رئيس حكومة وفقا لمواصفات ساحات الاحتجاج.