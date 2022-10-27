العراق.. مصرع جندي تركي باشتباك مع "العمال الكردستاني"

قتل جندي تركي متأثرا باصابته خلال اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني (التركي) في شمال العراق.

وحزب العمال الكردستاني جماعة مسلحة كُرديّة يسارية نشأت في السبعينات في منطقة كردستان تركيا كحركة انفصالية بمزيج فكري بين القومية الكردية والثورية الاشتراكية تسعى لإقامة دولة ماركسية لينينية في كردستان.

وأصيب الجندي التركي باشتباك مسلح مع وقع في المنطقة الجبلية من شمال العراق، التي تنفذ فيها تركيا عملية "المخلب-القفل" ضد عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق .

ونقل الجندي التركي إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته فيها صباح اليوم متأثرا بجراحه.

وفي مطلع الثمانينيات دخل حزب العمال الكردستاني في صراع مسلح مع الدولة التركية بغية نيل حقوق ثقافية وسياسية وتقرير المصير لكرد تركيا حيث استمرت المواجهة حتى نهاية التسعينات، إلى أن اعتقلت تركيا زعيم الحزب عبدالله أوجلان ودخل الحزب مرحلة جديدة من النزاع.