العراق: مقتل شرطي وإصابة 4 متظاهرين في كربلاء

أفاد شهود عيان اليوم الأحد بأن أحد عناصر الشرطة قتل وأصيب أربعة متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء /118 كم جنوب بغداد/.

وأبلغ الشهود أن قوات الشرطة عثرت في وقت مبكر اليوم الأحد على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها آثار رصاص حي قرب جسر الضريبة، فيما “أصيب 4 من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية وسط كربلاء الليلة الماضية”.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة التربية للشهر الثالث على التوالي في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ( د ب أ)