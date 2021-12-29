العراق.. مقتل 3 عناصر من داعش وتحرير مختطفين اثنين (صور)

قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاربعاء، أن قوات خاصة من الفوج الثاني، تمكنت من تحرير مختطفين اثنين، والقضاء على 3 عناصر من تنظيم "داعش"، في سلسلة جبال حمرين، بمحافظة ديالى.

ونشرت الدفاع العراقية على "فيسبوك" بيان جاء فيه "شرع أبطال الفوج الثاني اللواء الأول التابع إلى القوات الخاصة بعملية دهم وتفتيش في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى نتج عنها قتل ثلاثة من إرهابيي "داعش" وتحرير مختطفين اثنين من الصيادين، إضافة إلى العثور على عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة بمشاركة قوة من جهاز مكافحة الإهاب فوج ديالى وقطعات من الجيش العراقي".

وكانت وتيرة هجمات "داعش" قد تزايدت خلال الآونة الأخيرة لاسيما في محافظة صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد ومحافظة ديالى (شرق).

وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.