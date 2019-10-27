العراق وإيران تلقيا تأكيدات من داخل سوريا حول مقتل البغدادي

قال مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان ايرانيان الأحد، أن بلديهما تلقيا معلومات وتأكيدات من مصادر داخل سوريا حول مقتل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

ونقلت وكالة انباء رويترز عن مصدرين امنيين عراقيين قولهما إن العراق تلقى تأكيدا من مصادر في سوريا بأن البغدادي قُتل.

وقال أحد المصدرين "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".

وأكد مصدر أمني عراقي ثان تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.

كما قال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن مصادر في سوريا أبلغت إيران بأن البغدادي قتل.

وقال أحد المسؤولين ”أبلغ مسؤلوون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان“. وأكد المسؤول الثاني ذلك.

وأكدت وسائل إعلام أميركي عدة أن البغدادي استُهدف وقُتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في سوريا، وذلك قبل ساعات من إعلان "مهمّ جدا" سيُدلي به الرئيس دونالد ترامب الأحد.

أعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي ان ان" و"ايه بي سي" نقلا عن مسؤولين كبار في وقت مبكر من الأحد أن أبو بكر البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أميركية على منطقة إدلب في سوريا.

وذكرت شبكة "سي ان ان" أن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا. أما شبكة "إيه بي سي" فنقلت عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

