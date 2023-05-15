العراق والكويت يبحثان ترسيم الحدود فيما بينهما

وضع العراق والكويت مسألة ترسيم الحدود على طاولة البحث خلال اجتماع اللجنة الفنية العراقية الكويتية المشتركة لبحث مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف.

وأشار البيان إلى عقدت اللجنة اجتماعها السادس في دولة الكويت الذي ترأسه السفير منصور عياد العتيبي، نائب وزير الخارجية.

فيما ترأس الجانب العراقي المستشار عثمان سلمان العبودي حيث تضمّن الاجتماع الاستمرار في الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة "162".

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار البناء لتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الدولتين.