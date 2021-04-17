العراق يؤكد عدم تأثر ضخ النفط بتفجيري كركوك

قال مصدر في شرطة كركوك أن مسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم "داعش" استهدفوا بعبوات ناسفة حقل "باي حسن".

قالت وزارة النفط العراقية السبت، إن عمليات إنتاج وضخ النفط من حقول محافظة كركوك شمالي البلاد لم تتأثر بالتفجير الذي استهدف حقل "باي حسن" شمالي المحافظة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "بئرين نفطيين في حقل باي حسن تعرضا اليوم إلى عمل تخريبي إرهابي جبان بتفجير عبوتين ناسفتين".

وأشارت إلى أن "العمل التخريبي لم يسفر عن أضرار مادية أو بشرية، ولم يؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط من الآبار المذكورة".

وفي وقت سابق السبت، أبلغ مصدر في شرطة كركوك أن مسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم "داعش" استهدفوا بعبوات ناسفة حقل "باي حسن".

وتضم كركوك آبار نفط "باي حسن" و"بابا كركر" و"هافانا" وتنتج مجتمعة أكثر 370 ألف برميل نفط يوميا.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.