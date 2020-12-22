العراق يبدأ عملية عسكرية بغطاء جوي ضد داعش

اعلنت القيادة الامنية العراقية عن البدء في عملية عملية عسكرية، ضد تنظيم الدولة الأسلامية في سلسلة الجبال الواقعة شمال بلدة بادوش غرب الموصل. شمال العراق.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة العراقية إن العملية تتم بغطاء جوي مكثف ..

الى ذلك اعلن الاعلام الأمني الرسمي وقوع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم في محافظة ديالى شمال شرق بغداد اثر تفجير عبوة ناسفة أدى الى اصابة تسعة عسكريين بينهم ضابط كبير ..

وقد توجه وزير الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي الى اقليم كردستان شمال البلاد لبحث مطالبة الآكراد انسحاب كل القوات غير القانونية من اراضي الاقليم في اشارة الى قوات الحشد الشعبي من مناطق في محافظتي كركوك و نينوى شمال العراق .. وتريد القوات الكردية حصر تعاملها الأمني و العسكري بالجيش العراقي حصرا لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية.