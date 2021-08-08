العراق يحبط 18 هجوما على أبراج الطاقة خلال اسبوعين

احبط الجيش العراقي على مدى الاسبوعين الماضيين 18 هجوما استهدفت أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، بحسب ما اعلنه متحدث باسمه الاحد.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع إن "القوات الأمنية، أحبطت 18 محاولة لاستهداف أبراج الطاقة في مختلف المناطق، خلال الأسبوعين الماضيين".

وأوضح الخفاجي لتلفزيون "العراقية" الرسمي أن القوات استخدمت عدة أساليب في حماية الأبراج، منها الكمائن الليلية، والكاميرات الحرارية، والمراقبة الجوية، مع تفعيل الجهد الاستخباري.

وأشار إلى أنه جرى اعتقال عدد من المتورطين خلال الفترة الماضية، مضيفا أننا "نحتفظ بالمعلومات التي يدلون بها للاستفادة منها في اعتقال المطلوبين الآخرين".

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، قالت وزارة الكهرباء العراقية، إن تفجيرات ممنهجة استهدفت يومي 3-4 من ذات الشهر، 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق في شمالي البلاد.

ويشهد العراق هجمات متصاعدة تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد في مناطق متفرقة بالبلاد.

وتتهم السلطات مسلحي "داعش" الإرهابي، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتنتج البلاد ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، وفق مسؤولين في القطاع.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.