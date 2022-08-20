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العراق يستدعي سفيره في الأردن على خلفية صور زوجته مع راغب علامة

منشور 20 آب / أغسطس 2022 - 07:28
العراق يستدعي سفيره في الأردن على خلفية صور زوجته مع راغب علامة

البوابة- تلقى السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري مساء السبت، استدعاء من وزارة خارجية بلاده في اعقاب انتشار الصور المثيرة للجدل التي تجمع زوجته ميسم الربيعي مع المغني اللبناني راغب علامة.

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وقال بيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف عبر حسابها الرسمي في تويتر انها استقدمت سفير الجمهورية العراقية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، حيدر العذاري الى بغداد.

وكان الصحاف قال في بيان سابق ان الوزارة "تتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف ان الوزارة "ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".

زوجة السفير العراقي في الأردن .. بماذا كانت تفكر ؟

وجاء تحرك الوزارة على خلفية صور تداولتها وسائل الإعلام وتظهر ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن مع المغني اللبناني راغب علامة في أوضاع وصفت بأنها غير لائقة.

""ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري مع راغب علامة
ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري مع راغب علامة

 

وكان راغب علامة نشر تغريدة يشكر فيها السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري وزوجته ميسم الربيعي على حسن استضافتهم له في منزلهما في عمان على ما يبدو، وضمّن التغريدة مجموعة الصور التي تلقفتها مواقع التواصل ووسائل الإعلام وأعادت نشرها بكثافة.

وكتب راغب علامة قائلا "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب".

وكتب راغب علامة قائلا "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب".

وفي احدى الصور، ظهرت ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن وهي تتوسط زوجها الذي ادارت له ظهرها، والمغني راغب علامة الذي التصق جسمه بجسمها تماما، وبدا كما لو أنه يعانقها.

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