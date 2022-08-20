العراق يتوعد سفيره في الأردن بسبب صور زوجته مع راغب علامة

ظهرت ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري في مجموعة صور مع المغني اللبناني راغب علامة، اعتبرها معلقون "غير لائقة"، وتوعدت الخارجية العراقية في ضوئها باتخاذ "إجراءات بأسرع وقت".

البوابة- توعد العراق السبت، باتخاذ إجراءات "وبأسرع وقت"، بحق سفيره الدى الأردن على خلفية صور تداولتها وسائل الإعلام وتظهر زوجته مع المغني اللبناني راغب علامة في أوضاع اعتبرتها الوزارة ضمنا متعارضة مع قيم الدبلوماسية العراقية.

وكان المغني راغب علامة نشر تغريدة يشكر فيها السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري وزوجته ميسم الربيعي على حسن استضافتهم له في منزلهما في عمان على ما يبدو، وضمّن التغريدة مجموعة الصور التي تلقفتها مواقع التواصل ووسائل الإعلام وأعادت نشرها بكثافة.

وكتب راغب علامة قائلا "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب".

ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري تتأبط ذراع راغب علامة وترمقه بنظرات حميمة

وأضاف "أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".

وظهرت ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن في إحدى الصور وهي تتوسط زوجها الذي ادارت له ظهرها، والمغني راغب علامة الذي التصق جسمه بجسمها تماما، وبدا كما لو أنه يعانقها.

راغب علامة يشكر السفير العراقي في الاردن على حسن الضيافة 😯😯😯 pic.twitter.com/5HY49VYf7l — MITHAK SALEH (@MITHAKSALEH) August 20, 2022

وتكرر الأمر نفسه في صورة أخرى، لكن زوجها السفير لم يكن يظهر فيها. وفي صورة ثالثة كانت زوجة السفير العراقي في الأردن ميسم الربيعي تجلس الى طاولة مع المغني راغب علامة وقد التصقت به وتأبطت ذراعه وراحت تبتسم وترمقه بنظرة فيها معان كثيرة.

كما تظهر زوجة السفير العراقي في الأردن ميسم الربيعي مجددا في صورة تجمعها مع المغني راغب علامة على طاولة كبيرة وقد تحلقت حولهما مجموعة من النساء.

ميسم الربيعي وراغب علامة في لقطة أخرى

زوجة السفير العراقي في الأردن تثير الانتقادات

هذه الصور، كان من شأنها ان تثير انتقادات واسعة في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا العراقيين، والذين اعتبر بعضهم اللقطات "غير لائقة"، وطالبوا بمحاسبة السفير وزوجته على ما اعتبروه إساءة للعراق.

حيث كتب ضياء الدليمي في تويتر قائلا أن ”وزوجة السفير تخلط بين زوجها والضيف. إن صح الخبر المفروض هذا السفير فورا يعزل فإذا لم يملك الغيرة على زوجته فكيف سوف يغير على وطنه ؟!“.

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022

وأبدى براء أحمد استغرابه من موقف السفير تجاه زوجته، قائلًا: “سعادة السفير أنت متأكد هاي زوجتك لو شنو شجاي يصير“.

وفي ضوء ذلك، بادرت وزارة الخارجية العراقية الى إصدار بيان أعلنت فيه ضمنا عن عدم رضاها وانزعاجها، وتعهدت باتخاذ اجراءات بحق السفير.

لقطة جماعية لزوجة السفير العراقي والمغني راغب علامة مع مجموعة من النساء

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ان الوزارة "تتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف ان الوزارة "ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".