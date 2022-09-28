العراق يستدعي سفير إيران للاحتجاج على قصفها لكردستان

أعلنت بغداد الأربعاء، أنها ستستدعي بشكل عاجل سفير إيران لديها من اجل تسلميه مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" على قصف قوات بلاده مواقع في كردستان شمالي العراق، والذي اسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 28 آخرين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان انه "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جراء عمليات القصف المستمرة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية وزير الخارجية فؤاد حسين قوله أن "السفير الإيراني في بغداد سيتم استدعاؤه غداً وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف في مناطق إقليم كردستان".

وأضاف: "واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والأرض العراقية بكل السبل، باستثناء العنف". موضحا أن "المشاكل الداخلية تُضعف من مواقفنا الخارجية".

وذكر أن "العلاقات بين بعض السياسيين مع بعض الدول ليست في صالح العراق"، لافتا أن "السيادة العراقية مخترقة منذ عام 1991 بقرارات أممية".

20 طائرة مسيرة

وأدانت السلطات الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان القصف الذي قالت انه جرى شنه عبر 20 طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة وطال.

وقالت وزارة الصحة في إقليم كردستان في بيان ان القصف الذي تبنته إيران اسفر عن سقوط "14 جريحا و4 شهداء" في كويسنجق شرق أربيل، و"14 جريحا و3 شهداء في منطقة" شيراوا.

وقال حزب الحرية الكردستاني-الإيراني المعارض في بيان ان اثنين من عناصره كانا بين القتلى.

وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية من إقليم كردستان العراق مقرا لها.

وأعلن التلفزيون الايراني الرسمي غداة القصف أن "القوات البرية للحرس الثوري استهدفت عدة مقرات لإرهابيين انفصاليين في منطقة شمال العراق بصواريخ دقيقة ومسيرات مدمرة".

وربط بعض المسؤولين الكبار في إيران بين هذه الضربات و"أعمال الشغب" التي تشهدها.

المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة

د. أحمد الصحاف :



سيتم إستدعاء السفير الإيرانيّ في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مُذكرة إحتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المُستمرة. pic.twitter.com/rGU8WNOJj8 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 28, 2022

واستهدفت ضربات إيرانية في الأيام الأخيرة أكثر من مرة مواقع حدودية في كردستان العراق، شمال أربيل، بدون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.

اسقاط طائرة ايرانية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان ان ايا من عناصرها في كردستان لم يتعرض للاذى، مشيرة الى انها اسقطت طائرة إيرانية بدون طيار كانت متجهة نحو أربيل.

واعرب بيان القيادة المركزية الأمريكية عن ادانته "الهجوم غير المبرر الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على محافظة أربيل العراقية صباح اليوم" الاربعاء.

واكد ان "هذه الهجمات العشوائية تهدد المدنيين الأبرياء وتهدد استقرار المنطقة الذي تحقق بصعوبة"، موضحا انه "لم تصب أو تقتل أي من القوات الأمريكية نتيجة الضربات ولا توجد أضرار في المعدات الأمريكية".

وكشف البيان عن ان القوات الأمريكية أسقطت "طائرة إيرانية بدون طيار من طراز "مهاجر-6" كانت متجهة صوب أربيل، حيث أنها بدت وكأنها تشكل تهديدا لقوات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة".