العراق يستقبل مليونا و530 ألف زائر في “أربعينية” الحسين

تعتبر “الأربعينية”، من أهم المناسبات لدى الشيعة

أعلن المركز الإعلامي الخاص بزيارة أربعينية الإمام الحسين (حفيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم) في كربلاء، السبت، عن دخول مليون و530 ألف زائرعربي وأجنبي إلى العراق عبر المنافذ الحدودية والمطارات العراقية لتأدية مراسم الزيارة.

وقال مدير المركز توفيق غالب الحبالي في بيان، إن “عدد الزوار العرب والأجانب الذين دخلوا العراق عبر المنافذ الحدودية والمطارات العراقية لاداء مراسم الزيارة الأربعينية بلغ مليونا و530 ألف زائر عربي وأجنبي”.

وتعتبر “الأربعينية”، من أهم المناسبات لدى الشيعة، حيث تخرج مواكب رمزية للعزاء، ويتوافد مئات الآلاف من الشيعة، من كافة أنحاء العالم، إلى كربلاء(جنوب)، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم مشيًا على الأقدام.

وتصادف ذكرى أربعينية الإمام الحسين في الـ20 من شهر صفر (30 من تشرين الأول/أكتوبر) الجاري.

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة على امتداد الطرق المؤدية من المحافظات الجنوبية الى كربلاء، ومن العاصمة بغداد باتجاه المدينة، منعا لهجمات متوقعة قد يشنها تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش).