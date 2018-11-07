العراق يسلم الكويت أرشيف الإذاعة والتلفزيون

العراق سيسلم الكويت الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستسلم الكويت الأسبوع المقبل أرشيف الإذاعة والتلفزيون الكويتي الذي نُهب خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وأفاد بيان للخارجية العراقية بأن وكيل الوزارة، حازم اليوسفي، أبلغ السفير الكويتي في بغداد، سالم الزمانان، بأن العراق سيسلم الكويت الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية

وأوضح اليوسفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص العراق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الكويت في جميع المجالات وبمختلف أوجهها، وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية، وحل كافة المشاكل العالقة، ومنها موضوع تسليم الأرشيف الكويتي.

ونقل البيان عن المسؤول العراقي قوله: "إنه بعد بذل الجهود في البحث وتجميع الأرشيف والمحفوظات الكويتية، والتزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، وآخرها القرار رقم 2107 لعام 2013 المتعلق بالأرشيف والمحفوظات الكويتية، فقد وجه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم بتسليم الدفعة الخاصة بأرشيف الإذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية إلى الجانب الكويتي، الأسبوع المقبل".

ولفت وكيل وزارة الخارجية العراقية إلى أن تسليم الأرشيف سيكون بحضور ممثلين من منظمة الأمم المتحدة بصفة مراقبين لهذا الحدث.