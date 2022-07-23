العراق يشكو تركيا في مجلس الأمن ويطالب بجلسة طارئة

طلبت السلطات العراقية من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بشأن الهجمات التركية الأخيرة، التي استهدفت محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، "الاعتداء التركي".

وقالت الخارجية العراقية في بيان، اليوم السبت، إن "وزارة الخارجية تعلن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي"​​​.

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن.