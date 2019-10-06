العراق يعيد 108 آلاف جندي مفصول الى الخدمة

كان هؤلاء الجنود تركوا مواقعهم وفروا خلال اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) لشمالي البلاد صيف 2014.

قالت وزارة الدفاع العراقية الأحد، أنها قررت إعادة عشرات الآلاف من الجنود المفصولين إلى الخدمة.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، في مؤتمر صحافي أن الوزارة كانت فصلت 108 آلاف جندي إثر تركهم الخدمة في أعقاب اجتياح تنظيم “الدولة” لشمالي البلاد عام 2014.

وأضاف أن الوزارة قررت إعادة المفصولين إلى الخدمة بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان هؤلاء الجنود تركوا مواقعهم وفروا خلال اجتياح تنظيم “الدولة” لشمالي البلاد صيف 2014.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل لتهدئة أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أيام.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 104 قتلى فضلا عن آلاف الجرحى.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن “قناصة مجهولين” تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

