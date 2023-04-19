العراق يكشف ملابسات هروب رئيس الوقف السني السابق من السجن

كشفت السلطات العراقية الاربعاء، تفاصيل حادثة هروب رئيس الوقف السني السابق سعد حميد كمبش من سجنه في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد مساء الثلاثاء.

وكان كمبش اعتقل في 21 اذار/مارس على خلفية تهم فساد قبل ان تصدر محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها عليه بالحبس المشدد لمدة أربع سنوات في 4 نيسان/ابريل، بعد ادانته بالتسبب في إضرار المال العام.

وتم ايداع كمبش في مركز شرطة كرادة مريم في المنطقة الخضراء لقضاء العقوبة، الى ان اعلنت السلطات انه تمكن من الفرار مساء الثلاثاء.

وقال اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان الأربعاء، ان عملية الفرار حصلت عقب زيارة قامت بها النائب اسماء حميد كمبش، شقيقة رئيس الوقف السني السابق، لشقيقها في السجن وقت الافطار.

واوضح عبدالله انه بعد مغادرة النائب قرابة الساعة العاشرة والنصف مساء، تمكن كمبش من الهرب من خلف المركز بمساعدة ثلاثة اشخاص، حيث كانت هناك مركبتان في انتظاره "لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".

وتابع الناطق العسكري ان الاجهزة المختصة التي فتحت على الفور تحقيقا في الواقعة، القت القبض على كافة الاشخاص الذين لهم علاقة بعملية هروب كمبش، وكذلك الاطراف التي سهلت ذلك.

واشار الى ان قاضي التحقيق امر بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز (السجن) الذي شهد عملية الفرار.

واتهم كمبش بارتكاب مخالفات مالية جسيمة تمثلت في شراء فندق في إقليم كردستان بـ47 مليار دينار عراقي (ما يقارب 36 مليون دولار)، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات" وبصورة تخالف تعليمات ديوان الرقابة المالية.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني عام 2020، إثر إقالة سلفه عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات فساد.

وعام 2022، قرر رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي إنهاء تكليف الرجل من منصبه وإعادته إلى وظيفته السابقة وكيلا لرئيس الديوان، وتكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف.