العراق يلغي أصوات 103 لجان

تم إلغاء 103 لجان اقتراع في محافظات الأنبار (غرب) ونينوى (شمال) وصلاح الدين

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم إلغاء 103 لجان اقتراع في خمس محافظات عراقية بعد أن ثبت وجود مخالفات قانونية فيها.

وذكرت المفوضية في بيان أنه تم إلغاء 103 لجان اقتراع في محافظات الأنبار (غرب) ونينوى (شمال) وصلاح الدين (وسط) وبغداد (وسط) وإربيل (شمال) يذكر أن كل مركز انتخابي يحتوي على عدة لجان واللجنة هي صندوق الانتخاب المخصص لاقتراع ما لا يزيد عن 500 ناخب.

وكانت العديد من الأحزاب السياسية في وسط وشمال وجنوب البلاد والشخصيات احتجت على نتائج الانتخابات وطالب قسم منها الغاء الانتخابات وإعادتها مع انتخابات مجالس المحافظات في نهاية ديسمبر (/كانون الأول) المقبل وتحت إشراف قضائي وبرعاية الأمم المتحدة.

وكشفت المفوضية أن معدل المشاركة في الانتخابات بلغ 44.5% مقابل 60% في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2014.