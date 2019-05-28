العسكري السوداني ينشر قواته مع بداية العصيان

منشور 28 أيّار / مايو 2019 - 01:53
عصيان مدني في السودان
عصيان مدني في السودان

نشرت قوات الامن السودانية بشكل مفاجئ قوات الدعم السريع بشوارع العاصمة الخرطوم عشية إضراب دعت له قوى المعارضة التي تقودها قوى الحرية والتغيير والوي القيام به يومي الثلاثاء والأربعاء

واتهم المجلس العسكري الانتقالي المعارضة بتبني شعارات زائفة وتعهد بعدم تسليم السلطة إلا لـ"أياد آمنة". واكد قائد وحدة التدخل السريع محمد حمدان حميدتي إن قوى الحرية والتغيير "هدفها استلام السلطة وعودة المجلس العسكري إلى ثكناته"، مضيفا "لقد غشتنا شعاراتهم ونياتهم الحقيقة ظهرت".

ودعا الى التفاوض والحوار وقال "يجب تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار".

في الاثناء قالت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان إنها اتخذت خطوة الإضراب بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري حول ترتيبات الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلى المدنيين.

وذكرت في بيان أن الإضراب سيشمل شريحة واسعة من القطاعات بما فيها المحاكم والصحف (باستثناء تغطية أخبار الإضراب) والقطاع الطبي الخاص، وتجمع الطيارين السودانيين وغيرها، حسب البيان.وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي قد هدد باتخاذ "الكثير من الخيارات التي تحفظ السودان"، إذا استمر التفاوض مع المعارضة بوتيرته الحالية.


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