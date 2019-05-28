العسكري السوداني ينشر قواته مع بداية العصيان

نشرت قوات الامن السودانية بشكل مفاجئ قوات الدعم السريع بشوارع العاصمة الخرطوم عشية إضراب دعت له قوى المعارضة التي تقودها قوى الحرية والتغيير والوي القيام به يومي الثلاثاء والأربعاء

✔تكوين لجان الإضراب في أماكن العمل استعداداً للعصيان المدني والإضراب السياسي المفتوح.

✔الإضراب احتجاج سلمي لإنجاز مطالب سمتها السلمية ويجب أن يكون سلمياً في كل مراحله بما يشبه ثورتنا

التي نسعى لتتويجها بتحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير كاملة. — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ٢٨ مايو ٢٠١٩

واتهم المجلس العسكري الانتقالي المعارضة بتبني شعارات زائفة وتعهد بعدم تسليم السلطة إلا لـ"أياد آمنة". واكد قائد وحدة التدخل السريع محمد حمدان حميدتي إن قوى الحرية والتغيير "هدفها استلام السلطة وعودة المجلس العسكري إلى ثكناته"، مضيفا "لقد غشتنا شعاراتهم ونياتهم الحقيقة ظهرت".

لم تحقق النتائج المرجوة عليه سنمضي معاً لخيار الإضراب كضرورة حتميه لإنجاز أهداف الثورة، دفعتنا إليها مقتضيات المرحلة وتعنت المجلس ونأمل صادقين أن يوقف المجلس العسكري تجاربه في اختبار إرادة الشعب.



الموقعــــون:

١- لجنة أطباء السودان المركزية - فرعية كسلا — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ٢٨ مايو ٢٠١٩

ودعا الى التفاوض والحوار وقال "يجب تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار".

في الاثناء قالت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان إنها اتخذت خطوة الإضراب بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري حول ترتيبات الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلى المدنيين.

اللجنة التسيرية لنقابة بنك السودان المركزي



الوطنيون داخل بنك السودان المركزي يتصدرون المشهد ويعلنون التزامهم بالإضراب المعلن من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير ليومي 28 - 29 مايو الحالي وذلك لدعم عملية تسليم السلطة للمدنيين.#اضراب28مايو#اضراب29مايو#اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/Uyz2Uvgtox — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وذكرت في بيان أن الإضراب سيشمل شريحة واسعة من القطاعات بما فيها المحاكم والصحف (باستثناء تغطية أخبار الإضراب) والقطاع الطبي الخاص، وتجمع الطيارين السودانيين وغيرها، حسب البيان.وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي قد هدد باتخاذ "الكثير من الخيارات التي تحفظ السودان"، إذا استمر التفاوض مع المعارضة بوتيرته الحالية.