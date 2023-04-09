البوابة - ليلة القدر خير من ألف شهر، مستجاب الدعاء فيها وهي أهم وقت في شهر رمضان، بل هى أهم وقت في كل الشهور، لما فيها من كل الخير والبركات والنفحات الطيبة التي يجب أن نستفيد منها ونستغلها، وفيما يلي أجمل رسائل تهنئة ليلة القدر:

رسائل تهنئة ليلة القدر

نبارك لكم دخول العشر الأواخر، ونسألكم الدعاء.

من أجمل رسائل ليلة القدر بلغك الله الشهر وشرف الأمة بالنصر، وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر.

لن أبارك لكم بطلة الشهر وحسب، بل أسأل المولى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر.

بلغك الله شهر رمضان وفتح لك أبواب الرضوان وأغلقت أبواب النيران، وأكرمك الله بليلة القدر، وأسعدك مدى الدهر.

بارك الله لكم في شهر الطاعات والرحمات، وأكرمكم بليلة القدر، ورزقكم فيه الدرجات وختم لكم فيه بالصالحات وأدخلكم أعلى الجنان.

عشرون ماضية وعشرة باقية فأكثر من الخير في الباقية، لتدرك ما فاتك في الماضية، دعواتك.

إني أحبكم في الله، فلا تحرمونا من صادق دعائكم في ليلة القدر المباركة.

إن رجوت من الله الغفران أو سألته سكن الجنان في ليلة القدر، فضم اسمي إلى اسمك فإني أحب مجاورتك في الجنة.

اللهم أختم لأحبتي رمضان، واكتب لهم في ليلة القدر العتق من النيران.

أوشك موسم الخير على الرحيل، وعلى الانقضاء فليكن خير أعمالنا ختامها في قيام ليلة القدر.

ختم الله شهركم بالمسرات، وغفران الزلات وقبول الدعوات في ليلة القدر.

عندما أعجز عن رؤيتك، لن أعجز عن الدعاء لك في جوف الليل، لأنك من أهل الفضل، أسعدك الله حيث كنت، وتقبل الله طاعتك في ليلة القدر المباركة. عشر ليالي الرحمة مرَّت مسرعات وعشر ليالي المغفرة هاهن آتيات، وتليهن عشر ليال من النار معتقات، يا رب اجعلني ومن أحبهم فيك ممن رحمتهم وغفرت لهم ومن النار عتقتهم، آمين يا أرحم الراحميين.

اللهم اجعل أحبتي ممن شملتهم برحمتك في عشرٍ مضت، وممن تشملهم بمغفرتك في عشرٍ أتت، وبلغهم عتقك من النار في عشر بقت، وتقبل دعائهم ليلة القدر.

إلى الدافئة قلوبهم، الصادقة نظراتهم، العذبة كلماتهم، أنا في الله أحبكم، بارك الله لكم فيما بقي من رمضان وجعلنا وإياكم من عتقائه في ليلة القدر.

نسأل الله الكريم قبل رحيل الساعات الأخيرة من رمضان، أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل منهم قيامهم في ليلة القدر، وتجاوز عن سيئاتهم وأعتقهم من النار.

ها هي العشر الأواخر من الشهر المبارك قد أظلتنا، وها هي نفحاتها قد هبت علينا ترجو منا البر والوفاء والاجتهاد، مع الخوف والرجاء، هي تفتح لنا ذراعيها عسى أن نعوض ما فاتنا من أجر، وأن نجبر ما أصابنا من كسر، إنها الليالي المباركة التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر.

بدأت أواخر شهرنا هيا ابدؤوا عزماً جديداً في رحاب أواخره، واستنهضوا جهداً حميداً راشداً، ليحل فيكم نور فضل ذاخر.

وهل يشبهه شهر، وفيه ليلة القدر، فكم من خبر صح فيما فيها من الخير، روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبي لامرئ يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري.

كلمة عن ليلة القدر

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهَلْ طاعتك و لا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم اجعلني وأهَلْي وذريتي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك واجعلني فيها من أوليائك واجعلها لي خيرا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليله إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

أدعية ليلة القدر للمغفرة

اللهم يا رب اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

اللهم لا تصرفني من هذه الليله إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم يا رب ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.

أدعية ليلة القدر للرزق

اللهم يا رب عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، إستأمنته فغدر، اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك ربي ولا تذلني لسوآك.

اللهّم إنْ ضاقّت الأحوالُ يوماً، أوْسعِها بِرحَمتك يارّب إستوْدعُتكَ دعوّاتي، فبشِرنيّ بِها من غيرِ حولٍ منّي ولا قوّة.

اللهم يا رب ارزقنا عملاً صالحاً يقربنا إلى رحمتك ولساناً ذاكراً شاكراً لنعمتك وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

عبارات عن عمرة رمضان

عبارات عن العشر الأواخر من رمضان