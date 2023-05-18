العطلة بمناسبة زفاف ولي العهد الاردني تشمل القطاع الخاص

اكدت مصادر اردنية ان العطلة المقررة بمناسبة زفاف ولي العهد حسين بن عبدالله الثاني المقررة يوم الخميس الاول من شهر حزيران / يونيو المقبل ستشمل المؤسسات والشركات الخاصة ايضا ولا تقتصر على الوزارات والمؤسسات الحكومية

وقالت ان يوم الاربعاء الموافق لـ 31 ايار/ مايو ستنتهي ساعات العمل في المؤسسات الحكومية بعد منتصف النهار، وللمؤسسات الخاصة الخيار في الانضمام الى مسار التوقف عن العمل الاربعاء

واعلنت وزارة العمل ان "تعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل، يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء " حيث ان القرار "جاء منسجماً مع خصوصية هذه المناسبة؛ ليعبّر المواطنون في كافة ارجاء الوطن عن فرحتهم بزفاف سموّ وليّ العهد المحبوب"

وفي وقت سابق اعلنت الحكومة الاردنية تعطيل المؤسسات والوزارات والمديريات الحكومية يوم الخميس الموافق لـ الاول من حزيران القادم بمناسبة عقد قران ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني

واصدر رئيس الحكومة بشر الخصاونة بلاغاً يقضي "بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق للأوَّل من حزيران المقبل"

وذلك بمناسبة عقد قِران "صاحب السموِّ الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، على الآنسة رجوة خالد السَّيف"

كما نصَّ القرار على انهاء دوام الوزارات والمؤسَّسات أعلاه يوم الأربعاء الموافق للحادي والثَّلاثين من أيَّار الحالي عند السَّاعة الواحدة ظهراً مستثنيا الوزارات والدَّوائر الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وختم البلاغ بالقول "يأتي القرار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة، ولإتاحة الفرصة للفعاليَّات الرَّسميَّة والشعبيَّة للاحتفال بها".