العليمي يؤكد حاجة اليمن لقوات التحالف العربي

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الى بقاء قوات التحالف العربي في اليمن لحاجة البلاد الملحة لها واصفا تواجدها بانه "صمام أمان لاستقرار المنطقة".

واتهم المسؤول اليمني الحوثيين بالتصعيد المستمر والاستعراضات العسكرية المزعزعة للسلم والأمن وهو ما يهدد الاستقرار وإمدادات الطاقة العالمية

وثمن العليمي في تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ اليومية تدخل التحالف العربي في اليمن واكد انه سمح دون سقوط الدولة بقبضة المليشيا الحوثية ومشروعها التخريبي

وتزامنت تصريحات العليمي مع الذكرى الثامنة لانطلاق التحالف العربي في اليمن التي تصادف 26 مارس/ آذار الجاري بمشاركة 10 دول بقيادة السعودية، بطلب من الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي والتي ركزت عملياتها على التصدي لمليشيات الحوثيين المدعومة من ايران وحزب الله اللبناني والتي حاولت السيطرة على اليمن

