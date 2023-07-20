العناية الالهية تحول دون كارثة محققة في محطة وقود بالاردن (فيديو)

اظهر مقطع فيديو رجلا وهو يلصق ولاعة سجائر بمسدس تعبئة موصول بخزان سيارة كان يتم تزويدها بالبنزين في محطة وقود بمدينة الزرقاء الاردنية، ثم يشعل الولاعة بحركة عابثة كادت تتسبب بكارثة.

وفي مستهل الفيديو الذي تداولته مواقع تواصل اردنية، يبدو الرجل الذي ارتدى قبعة بيضاء وهو يتحدث الى عامل المحطة بينما يقوم الاخير بادخال مسدس التعبئة في خزان السيارة، ووضعه في حالة التعبئة الالية.

ولم يلبث عامل المحطة ان توجه بعدها لخدمة سيارة اخرى على ما يبدو، تاركا الرجل الذي وقف بجانب المسدس منتظرا انتهاء عملية التعبئة وهو يعبث بلا اكتراث بولاعة سجائر في يده.

واثناء ذلك، قرّب الرجل اصابعه من المسدس وراح يتحسسه للتاكد مما اذا كان لا يزال يضخ البنزين في خزان السيارة قبل ان يلصق به الولاعة ويدير قادحها!.

وعلى الفور، اشتعلت النار في فتحة خزان السيارة بفعل بخار البنزين المنبعث، فدب فيه الذعر واخذ ينفخ في اللهب محاولا اطفاءه ثم استخدم محفظة كان يحملها من اجل اخماد النار، ولكن دون جدوى.

وزاد ارتباك الرجل حين شاهد كرة النار تكبر سريعا امام عينيه، فما كان منه الا ان سحب مسدس التعبئة من فتحة الخزان والقاه بعيدا، متسببا في انتشار البنزين المشتعل على ارضية المحطة، حيث تبين ان المسدس كان لا يزال يضخ الوقود.

وحين ايقن ان الامور خرجت عن السيطرة توجه مسرعا الى السيارة التي شوهدت وهي تتحرك مبتعدة عن النيران، ودون ان يتضح ما اذا كان هو من كان يقوم بقيادتها ام شخصا اخر ربما كان جالسا خلف المقود.

وما هي سوى لحظات حتى كان شخص يحضر مطفأة حريق ويخمد بعض السنة اللهب التي كانت لا تزال منبعثة من بقايا البنزين المنسكب امام ماكينة ضخ البنزين وحول خرطوم الضخ.



ولم يتسن التحقق من تاريخ تسجيل الفيديو، كما لم يعرف ما اذا كان تم اتخاذ اجراء بحق الرجل الذي كان يتسبب بكارثة محققة لولا العناية الالهية.