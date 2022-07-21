الغرب يبحث تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية.. المخابرات الأمريكية: 15 ألف قتيل روسي في المعارك

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن التقديرات تشير إلى أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في أوكرانيا، وصلت إلى 15 ألف قتيل و 45 ألف جريح.

وأضاف بيرنز، في منتدى آسبن الأمني في كولورادو: إن المكاسب الروسية تحقّقت مقابل ثمن فادح، وتابع: "الأوكرانيون عانوا أيضًا، ربما أقلّ من الخسائر الروسية بقليل. لكن، الخسائر البشرية كبيرة".

تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

من جهة أخرى قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، إن الدول الغربية قد تزود أوكرانيا قريبا بطائرات مقاتلة.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن براون أن "هناك (مقاتلات) أمريكية، وهناك جريبن (Gripen) السويدية، وهناك يوروفايتر، أو رافال. هناك مجموعة كاملة من المقاتلات المختلفة التي يمكن أن تذهب إلى أوكرانيا ... سيكون شيئا غير روسي".

وفي بداية يونيو، حث قائد الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، ديفيد بالدوين، الولايات المتحدة على التفكير في نقل طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا.

كذلك تم بحث هذه المبادرة في وقت سابق، لكن الإدارة الأمريكية رفضتها، تجنبا لزيادة مخاطر المواجهة المباشرة مع روسيا.

وبحسب ما أوردته وكالة "Ukrinform" الأوكرانية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الغربية لديها اتفاق على عدم تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من الأسلحة، وعلى وجه الخصوص الطائرات الهجومية والدبابات.

وفي وقت سابق، كان هناك حديث أيضا عن نقل بولندا لطائرات "ميغ-29" (MiG-29) الروسية الصنع إلى أوكرانيا. ومع ذلك، لم يتم التوصل رسميا إلى اتفاق بشأن هذا على مستوى الناتو.

ثاني أكبر محطة كهرباء في أوكرانيا

من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تقترب على الأرجح من ثاني أكبر محطة كهرباء في أوكرانيا.



وأوضحت الوزارة في نشرتها الدورية اليومية حول الحرب في أوكرانيا، أن القوات الروسية اقتربت من محطة الكهرباء في فوهليهيرسكا، على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي مقاطعة دونيتسك.



وتابعت وزارة الدفاع البريطانية قائلة إن روسيا "تعطي الأولوية للاستيلاء على البنية التحتية الوطنية الحيوية مثل محطات الطاقة".



وأضافت أن موسكو ربما تحاول اختراق فوهليهيرسكا كجزء من جهودها لاستعادة الزخم في تقدمها نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الرئيسيتين.