الغزي يخلف الخفاجي في منصب محافظ ذي قار

تسلّم محافظ ذي قار الجديد محمد الغزي السبت، منصبه خلفا لأحمد الخفاجي الذي استقال الخميس، بعد ساعات من إصابة ثلاثة متظاهرين بجروح برصاص قوات الأمن خلال تظاهرة طالبت بتحسين الظروف المعيشية واستقالة المحافظ.

وقال الخفاجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الغزي عقد في مبنى ديوان محافظة، إن "المحافظ محمد الغزي واكب جميع المشاريع في المحافظة وأشرف عليها".

وأضاف أن "الغزي يعد من أبرز المهندسين على مستوى العراق في عملية التخطيط العمراني، وأنا سعيد جدا بتوليه المنصب وسنكون عونا له في إدارة شؤون المحافظة".

والغزي كان يشغل منصب النائب الأول للمحافظ.

من جهته قال الغزي خلال المؤتمر، إن "العمل جارٍ على إعداد استمارات خاصة لتقييم الأداء، ونرسل رسالة لجميع مسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة بضرورة العمل والاستقرار والمركزية".

وأردف: "إدارة المحافظة ستعمل بالتعاون مع مسؤولي الوحدات على إعداد خطط طويلة الأمد خمسية وسنوية وتقييم الأداء بشكل شهري".

وتعتبر ذي قار بؤرة ناشطة للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال متواصلة على نحو متقطع.

وعلى خلفية الاحتجاجات، يواجه الكثير من الناشطين والمتظاهرين دعاوى قضائية بتهم مختلفة، بينها التشهير والإضرار بالمال العام واستخدام العنف ضد قوات الأمن والمشاركة في احتجاجات غير مرخصة.