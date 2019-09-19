الغنوشي يدعو التونسيين لدعم مرشح الرئاسة قيس سعيد

أشار رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي إلى أن الحركة الإسلامية تتجه لدعم المرشح قيس سعيّد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، داعيا أنصار الحركة إلى دعم المرشّح القادر على تجميع التونسيين وغير المتورط بتبييض الأموال، في إشارة إلى سعيد.

وأجرى الغنّوشي، صباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع قيس سعيد، هنأه فيه بفوزه في الدور الأول للانتخابات الرئاسية و”تمنى له حظا موفقا لما فيه مصلحة الشعب التونسي وتجربته الديمقراطية الرائدة”، وفق ما أكد الصفحة الرسمية للغنوشي على موقع فيسبوك.

كما أكد الغنوشي، في لقاء تلفزيوني، أن حركة النهضة ستدعم “مرشح الثورة الأكثر حظا”، في إشارة إلى قيس سعيد.

كما توجّه الغنوشي برسالة إلى التونسيين قال فيها “أيها التونسيون ارفعوا رؤسكم عاليا فخرا بأنّكم صنعتم أول ديمقراطية عربية، وصوتوا لمن هو قادر على صنع الإجماع وقيادة البلد، لا تصوتوا لمتهمين بتهرب ضريبي أو بتبييض أموال، بل لمن يحاربون الفساد، لنعطي لتونس برلمانا قويا ونظيفا لتحقيق الديمقراطية الإجتماعية وتجعل قفة المواطن مليئة بكل خير”.