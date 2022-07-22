الـ CIA تكشف عن اكثر دول المنطقة امتلاكا للترسانة الصاروخية

كشف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وليام بيرنز، إن إيران تمتلك أكبر ترسانة صواريخ في منطقة الشرق الأوسط مشيرا الى وجود تهديد حقيقي على الدول المجاورة

تهديد دول الجوار

وقال المسؤول الامني الاميركي خلال منتدى "أسبن" الأمني الذي يعقد بولاية كولورادو الأمريكية، من أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية "تشكل تهديدا متزايد الأهمية".

واعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية أن الاهتمام الروسي بشراء مسيّرات من إيران "أمر مقلق"، بحسب وكالة "بلومبرج"، مشيرا إلى صعوبة فهم الخيارات التكتيكية للرئيس الروسي، دون فهم طريقة تفكيره. وأضاف قائلا: "إنه متشكّك بلا هوادة، ومدرك دوما لنقاط الضعف التي يمكنه الاستفادة منها".

الصواريخ الايرانية

وعلى مدار اكثر من 30 عاما تحدثت ايران عن تطوير ترسانتها الصاروخية التي اقلقت دول الخيج العربي بالدرجة الاولى واعتبرتها تهديدا باشرا لها، في الوقت الذي طالبت بشمول هذه المنظومة خلال محادثات فيينا التي تناقش الملف النووي الايراني وهو ما ترفضه ايران

وتاليا اهم الصواريخ الايراينة :