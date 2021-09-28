الفائز بالانتخابات الالمانية يستثني حزب ميركيل في مباحثات تشكيل الحكومة

على الرغم من الفارق الضئيل الذي حققه في الانتخابات البرلمانية الالمانية يوم الاحد الماضي، الا ان الحزب الديمقراطي الاشتراكي اعلن عن نيته اجراء محادثات مع حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار لتشكيل حكومة ثلاثية مستثنيا حزب المحافظين بزعامة انجيلا ميركل والذي حل بالمركز الثاني

تنافر الخضر والاحرار

وقال حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار، اللذان يختلفان كثيرا حول العديد من القضايا، إنهما سيتحدثان أولا مع بعضهما البعض لإيجاد أرضيات مشتركة قبل بدء المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي أو المحافظين.

وقال رولف موتسنيش زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي إنه يرحب بمبادرة الحزبين الصغيرين لتسوية الخلافات، لكنه لا يزال يريد التحدث إلى الشريكين المحتملين في ائتلاف ثلاثي هذا الأسبوع.

تسوية الخلافات اولا

وأضاف موتسنيش للإذاعة الألمانية "سيكون من الجيد أن يركزالخضر والديمقراطيون الأحرار أيضا على الاجتماع معنا هذا الأسبوع لإجراء محادثات استكشافية".

وقال أولاف شولتس، المرشح ليكون أول مستشار للحزب الديمقراطي الاشتراكي منذ تولي ميركل المنصب عام 2005، إنه يأمل في إحراز تقدم.

وأضاف شولتس على تويتر "أنا متفائل. سننجح في بناء ائتلاف عن طريق البراجماتية والاستعداد للتعاون".

وقال منافسه المحافظ آرمين لاشيت (60 عاما)، إنه لا يزال بإمكانه محاولة تشكيل حكومة على الرغم من قيادته لتحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى أسوأ نتيجة انتخابات عامة على الإطلاق.