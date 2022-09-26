الفاشية تنتصر في ايطاليا لاول مرة منذ 1945

حصد حزب فراتيلي ديتاليا المتطرف بزعامة جورجيا ميلوني فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في إيطاليا بعد ان حقق اكثر من 47 بالمئة من أصوات الناخبين مما يعطيه الفرصة للحصول على أغلبية برلمانية وامكانية تشكيل حكومة ، واقر الحزب الديمقراطي اليساري بالهزيمة

وتشكل التحالف بين حزب فراتيلا ديتاليا والرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني الى جانب حزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني.

ويبدو ان الفاشية ستعود لتحكم البلاد لاول مرة منذ 1945، واكدت ميلوني أنها ستترأس الحكومة المقبلة وأن حزبها سيحكم " لجميع" الإيطاليين وإن "الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا"، واعدة "بأننا سنحكم لجميع" الإيطاليين. ودعت إلى الوحدة للمساعدة في مواجهة مشاكل البلاد العديدة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات لدى إغلاق مكاتب الاقتراع 64,07% مقارنة بـ73,86% في 2018.

وينضم اليمين الايطالي الى المتطرفين في السويد الذين حققوا فوزا كبيرا في البلاد