الفصائل الفلسطينية توافق على إجراء الانتخابات

أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الاثنين، موافقة الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت اللجنة في بيان لها، "إن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، قدّم اليوم الاثنين تقريراً إلى الرئيس محمود عباس، يتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة".

وأشار ناصر في التقرير إلى موافقة الفصائل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس في رسالته الموجهة إلى لجنة الانتخابات بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مؤكداً جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية، موضحاً أن اللجنة أرسلت نسخة من هذا التقرير إلى جميع الفصائل التي سلمت ردودها إلى الرئيس حول الانتخابات العامة.

وشددت لجنة الانتخابات على أنها بذلك تكون قد أنهت إيجابياً كل المشاورات الداخلية المتعلقة بالانتخابات العامة مع الفصائل، حيث إن إجراء الانتخابات يقرره الرئيس بمرسوم يحدد موعدها حسب القانون