الفنان عبدالحكيم قطيفان يشرح آخر التطورات بشأن خطف الطفل فواز قطيفان

اعلن الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، عن آخر التطورات بشأن خطف قريبه الطفل فواز قطيفان والذي هددت العصابة الخاطفة ببتر اصابعه وتعذيبه في حال تأخرت العائلة عن دفع فدية ضخمة.

خاطفو فواز قطيفان لم يتصلو بالعائلة

وقال الفنان السوري ان العائلة جمعت المبلغ الذي طلبته العصابة إلا أن "العصابة الخاطفة لم تتصل بعد" وتحدث في تسجيل مصور نقلته صفحته على الفيس بوك: "نحن كعائلة قطيفان، جمعنا المبلغ، وجاهزين للالتزام بما وعدنا به، لكن العصابة الخاطفة لم تتصل حتى الآن".

الامن السوري يجمع معلومات

واشار قطيفان الى ان "أجهزة الأمن، وقوى الأمر الواقع في المنطقة، تدخلت وتجمع معلومات وتحقق" واضاف أن القضية الآن أمام حالتين: "إما أن تسبق هذه العصابة وتأخذ هذا المبلغ، ونسترد فواز، أو تستطيع قوى الأمن أن تعتقل العصابة وتقدمها للعدالة لأن هذا مطلب كل السوريين وملايين العرب".

وختم قطيفان بالتشديد على ضرورة إنهاء حالة الخطف في البلاد، قائلا: "يجب ألا يسمح لها أن تكون الحالة العامة في حياة السوريين".

يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة إبطع بريف درعا، منذ نحو 3 أشهر، وطلبوا فدية كبيرة (500 مليون ليرة/ 140 ألف دولار).

قطيفان الذي وجه الشكر لكل العرب والسوريين الذي أبدوا كل رغبة واستعداد للدعم، قال في التسجيل الذي بثه عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم لهذا الحديث المرير بعدما انتشر مقطع فيديو للطفل وهو يتعرض للتعذيب والضرب تحت يدي العصابة

تجميع الفدية

وقال مصدر إن محمد قطيفان، والد الطفل، اضطر لبيع أرضعه وبيته بما يقارب من مبلغ 250 مليون ليرة، وحصل على تبرعات من "أهل الخير" لتأمين باقي المبلغ.

وأشار إلى حملات "نهب ونصب" لجمع أموال باسم الطفل تحت دعوى تقديمها للاجئين، محذرا من الاستجابة لأي حملات من هذا النوع بعد أن تم تأمين المبلغ بالفعل.

ويشير المصدر نقلا عن أم "فواز"، إلى أنه سيتم ترتيب عملية تسليم الفدية واسترجاع الطفل "في وقت قريب وربما في أي وقت"، وقد طلبت العصابة تسليم الأموال في الجنوب اللبناني وتسليم الطفل في درعا.