مشان الله لا تضربني .. الطفل السوري فواز القطيفان يُفطر قلب العالم

تركت صورة الطفل السوري فواز القطيفان، الذي يتعرض للتعذيب الوحشي على يد خاطفيه بهدف ابتزاز ذويه، روّاد شبكات التواصل الاجتماعية في سوريا ودول عربية أخرى في حالة غضب وألم.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي يتعذر على موقع البوابة نشرة لما يتضمنه من مشاهد مؤلمة، الطفل فواز (6 سنوات) وهو يتعرض للضرب المبرح بما يبدو أنه حزام جلد وهي مستلقي على سرير بملابسه الداخلية فقط ويبكي ويتوسل خاطفيه أن يتوقفوا عن ضربه، متوسلًا: "مشان ألله لا تضربني".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي أن الطفل فواز كان قد اختطف من قبل عصابة مجهولين من قرية إبطع بريف محافظة درعا جنوبي سوريا قبل أن يتم تعذيبه بهدف طلب فدية من عائلته.

وذكر شهود عيان بأن ملثمين على دراجة نارية اعترضوا الطريق أمام الطفل وشقيقه في نوفمبر الماضي، وهما في طريقهما إلى المدرسة، واختطفوا فواز منذ ذلك الحين قبل أن يرسلوا مقطع فيديو التعذيب.

وطلب الخاطفون من عائلة الطفل فواز بمبلغ 500 مليون ليرة سورية (أي ما يعادل 150 ألف دولار) للإفراج عن طفلهم المحتجز.

وأرسل الخاطفون عدة مقاطع فيديو للطفل يتوسل والديه لدفع المال، وهو ما أثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الجهات المختصة لإنقاذه من خاطفيه.

وعبر وسم "#انقذوا_الطفل_فواز_القطيفان"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا في دول عربية عدة، خلال اليومين الماضيين بعد انتشار مقطع الفيديو الأخير الذي يعرض تعذيبه على أيدي خاطفيه.

وطالب المغردون بإنقاذ الطفل فواز وجمع المبلغ المطلوب من أجل إطلاق سراحه وتوفير الحماية اللازمة له ومحاسبة المعتدين أينما كانوا.

كما انضم عدد من المشاهير في سوريا والعالم العربي إلى حملة التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي مع الطفل فواز من بينهم الممثل السوري عبدالحكيم القطيفان الذي يعد أحد أقرباءه.

ونشر الممثل عبدالحكيم مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية في فيسبوك يشكر فيه جميع الناس الذين أبدوا تعاطفًا إنسانيًا مشرفًا من أجل الإفراج عن الطفل فواز.

كما أعلن الفنان السوري أن عائلة القطيفان بجميع أفرادها قرروا جمع المبلغ المطلوب والبالغ نحو 500 مليون ليرة من أجل تقديمه كفدية للخاطفين وإطلاق سراح الطفل البريء دون أن يمسه أي أذى.

وأعرب الفنان القطيفان عن أمله في أن لا تكون حادثة الطفل المخطوف فواز ذريعة للبعض للقيام بجمع التبرعات التي لا يعرف إلى أين ستذهب أو الى أيد يد ستصل وخاصة أنه لم يطلب من أي هيئة أو جمعية أو شخص القيام بذلك.